Соглашения на общую сумму 3,6 трлн рублей подписаны на VI Восточном экономическом форуме (ВЭФ), сообщил на конференции по итогам форума вице-премьер — полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

«Если говорить о цифрах, то на форуме подписано соглашений на общую сумму 3,6 триллиона рублей. Сейчас предстоит большая работа для того, чтобы эти 3,6 триллиона [рублей] пришли в экономику Дальнего Востока», — сказал он.

Минвостокразвития получит право заключать концессионные соглашения с бизнесом Такая форма партнерства даст государственную гарантию возврата инвестиций и минимизации рисков.

Трутнев отметил, что работа на Дальнем Востоке по-прежнему будет направлена на привлечение инвестиций — как российских, так и зарубежных. «Мы по-прежнему будем стараться постоянно создавать новые возможности развития, таким образом закрепляя за Дальним Востоком такой статус полигона технологий управления, связанных с развитием региона», — сообщил вице-премьер.

Реновация городов Дальнего Востока точно затронет столицы округов, а также отдельные города, требующие внимания, отметил он. «Это точно все столицы округов, но не только столицы округов. Есть города, которые точно требуют отдельного внимания. Я не готов сейчас их назвать, правильнее будет их назвать после обсуждения с губернаторами, в правительстве, когда примем решения и направим на рассмотрение президенту, решение будет принимать он», — сказал Трутнев.

