Экспобанк предлагает годовую доходность до 8,2% в рублях по вкладу «Экспо Капитал+», доступному только на платформе «Финуслуги», сообщает пресс-служба кредитной организации.

Вклад «ЭкспоКапитал+» можно открыть на срок от до 100 до 400 дней. Минимальная сумма депозита — 30 тыс. рублей. Проценты выплачиваются в дату окончания срока вклада. Доходность составляет до 8,2% годовых в рублях.



Напомним, информация по всем вкладам, открытым на платформе «Финуслуги», хранится в регистраторе финансовых трансакций (РФТ), созданном на базе Национального расчетного депозитария (входит в группу Московской биржи). Данные РФТ подтверждают юридическую силу сделки.