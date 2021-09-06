Банк России установил официальные курсы валют на 7 сентября.

Курс доллара повысился на 9,93 копейки, составив 72,9538 рубля (72,8545 рубля на 6 сентября). Курс евро поднялся на 3,77 копейки, до 86,5743 рубля (с 86,5366 рубля на 6 сентября).

На валютных торгах Московской биржи доллар и евро движутся положительно по отношению к рублю. На 13:55 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 72,95 рубля (плюс 23 копейки к уровню закрытия предыдущих торгов). Евро на 13:55 мск стоил 86,55 рубля (плюс 15 копеек).

В первой половине дня сделки совершались по курсам от 72,72 до 73,03 рубля за доллар и от 86,44 до 86,68 рубля за евро.