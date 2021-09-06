Министерство труда и социальной защиты РФ назвало строительство и транспорт самыми травмоопасными отраслями. Об этом заявил первый замглавы министерства Алексей Вовченко на Всероссийской неделе охраны труда.

«Самые такие травмоопасные, которые дают наибольшие цифры травматизма, — это строительство и транспорт. Ну и естественно, это добыча полезных ископаемых», — сказал он.

Вовченко добавил, что сейчас сохраняется тенденция по снижению травматизма на производствах.