Министерство труда и социальной защиты РФ назвало строительство и транспорт самыми травмоопасными отраслями. Об этом заявил первый замглавы министерства Алексей Вовченко на Всероссийской неделе охраны труда.
«Самые такие травмоопасные, которые дают наибольшие цифры травматизма, — это строительство и транспорт. Ну и естественно, это добыча полезных ископаемых», — сказал он.
Вовченко добавил, что сейчас сохраняется тенденция по снижению травматизма на производствах.
Минтруд назвал регионы с наибольшим уровнем бедности в России
наибольший уровень бедности фиксировался в Туве — 34,1%, Ингушетии — 30% и Кабардино-Балкарской Республике — 24,2%. Также высокий уровень бедности (выше 23%) отмечен в Республике Алтай.