Министерство труда и социальной защиты РФ назвало строительство и транспорт самыми травмоопасными отраслями. Об этом заявил первый замглавы министерства Алексей Вовченко на Всероссийской неделе охраны труда.

«Самые такие травмоопасные, которые дают наибольшие цифры травматизма, — это строительство и транспорт. Ну и естественно, это добыча полезных ископаемых», — сказал он.

Вовченко добавил, что сейчас сохраняется тенденция по снижению травматизма на производствах.

Минтруд назвал регионы с наибольшим уровнем бедности в России

наибольший уровень бедности фиксировался в Туве — 34,1%, Ингушетии — 30% и Кабардино-Балкарской Республике — 24,2%. Также высокий уровень бедности (выше 23%) отмечен в Республике Алтай.