Около 10 млн из 72 млн занятых россиян работают в сферах с вредными условиями труда, заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

«На сегодняшний день в Российской Федерации 72 миллиона рабочих мест, то есть трудятся 72 миллиона человек. Порядка 10 миллионов из них работают в сферах с вредными условиями», — сказал министр на Всероссийской неделе охраны труда.

По словам министра, 44% граждан до 30 лет хотят сменить сферу работы. «Это лишний раз подчеркивает, что условия охраны труда, социально ответственная политика работодателя по отношению к работнику выходят на первый план», — отметил Котяков.