Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что просто отменить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) нельзя, так как это повлечет хаос.
«И второй момент, который вы обозначили, — это МРОТ и прожиточный минимум. У них разная экономическая сущность, сегодня это не тема обсуждения, но я бы сказала, что сегодняшнее законодательство устроено таким образом, я здесь соглашусь, что просто отмена — это хаос, и нужно очень четко отвечать на вопросы, для чего нужен МРОТ, какой он», — сказала она на Всероссийской неделе охраны труда.
Голикова напомнила, что на прожиточный минимум сегодня завязано огромное количество пособий и социальных выплат, которые просто так невозможно трансформировать, так как это касается социального благополучия населения.
Отмена минимального размера оплаты труда потребует пересмотра огромного числа документов, однако не только не поможет повысить доходы граждан, но может даже привести к их снижению. Такое мнение высказал в пятницу ТАСС председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (фракция ЛДПР), комментируя предложение члена думской фракции КПРФ Николая Арефьева.