Сервис для продления QR-кодов для тех, кто прошел ревакцинацию от COVID-19, заработает в Москве через неделю, сообщили в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с новой инфекцией.

«Через неделю будет запущен сервис по продлению московских QR-кодов в случае ревакцинации. Срок QR-кода после ревакцинации будет составлять один год. Код будет генерироваться в тот же день, по факту прививки однокомпонентной вакциной или первой дозой двухкомпонентной», — сказали в штабе.

Непривитых сотрудников от работы отстранили лишь 0,2% российских компаний Малый бизнес практически не оформлял документы об отстранении сотрудников от работы на фоне обязательной вакцинации, пишет Forbes со ссылкой на данные исследования сервиса «БухСофт», входящей в группу «Актион», уточняя, что в июле 2021 года их подали всего 0,2% компаний. В тот же месяц число увольнений на 13% превысило наем.

Там напомнили, что изначально QR-коды действительны в течение года после первичной вакцинации, поэтому ни у кого не должно возникать сложностей с их использованием, ни одного QR-кода с истекшим сроком на сегодня нет. Информационные системы Москвы изначально предусматривают возможность продления QR-кодов.



«Цифровой сертификат вакцинации в случае ревакцинации выдается на федеральном портале госуслуг. Сервис по передаче данных по итогам ревакцинации из городской системы в федеральную отлажен, с прошлой недели обеспечена передача таких данных», — добавили в штабе.