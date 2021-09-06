Новикомбанк увеличил максимальную сумму кредита на любые цели и рефинансирование с трех до пяти млн рублей. Кредит можно получить на срок до семи лет, без требований по оформлению страхования, сообщает пресс-служба кредитной организации.



Новое кредитное предложение доступно работникам организаций — стратегических партнеров Новикомбанка, а также держателям зарплатных карт банка.

Минимальная ставка по кредиту на любые цели с учетом скидки для зарплатных клиентов Новикомбанка составляет 11% годовых. Окончательный размер ставки зависит от срока кредита и категории заемщика. Отсутствие страховки не влияет на размер процентной ставки.

Ставка по кредиту на рефинансирование для работников организаций — стратегических партнеров банка — 10,5% годовых на срок до пяти лет, и 11,5% годовых на срок до семи лет. Если клиент получает зарплату на карту банка, ставка дополнительно снижается еще на 0,5 процентного пункта. Кредит может частично или полностью использоваться для погашения задолженности в сторонних банках.