Импорт товаров из стран дальнего зарубежья в Россию в стоимостном выражении в январе – августе 2021 года составил 166,6 млрд долларов, что на 29,9% больше по сравнению с аналогичным периодом 2020-го, сообщила Федеральная таможенная служба РФ.

В то же время, по предварительным данным ФТС, в августе 2021 года объем импорта товаров из стран дальнего зарубежья сократился на 4% по сравнению с июлем текущего года и составил 21,8 млрд долларов. В частности, импорт продовольственных товаров и сырья для их производства сократился на 7,5%, машиностроительной продукции – на 5,5%, химической продукции – на 1,7%. Рост импорта отмечен в сегменте текстильных изделий и обуви – на 1%.

В ФТС отметили, что в августе 2021 года по сравнению с августом прошлого года возросли закупки химической продукции на 37,6%, машиностроительной продукции – на 32,1%, продовольственных товаров и сырья для их производства – на 11,8%, текстильных изделий и обуви – на 2,3%.

Импорт товаров химической промышленности в августе 2021 года по сравнению с августом прошлого года возрос за счет увеличения поставок фармацевтической продукции в 1,6 раза, продукции органической и неорганической химии – на 47,9%, полимеров и каучука – на 34,4%, парфюмерно-косметических товаров – на 25,5%, мыла и синтетических моющих средств – на 15%.

В импорте товаров машиностроительной продукции возросли закупки летательных аппаратов в 3,1 раза, средств наземного транспорта – в 1,6 раза, железнодорожных локомотивов – на 37%, механического оборудования – на 22,4%, электрооборудования – на 9%, судов и плавучих средств – на 4%, инструментов и оптических аппаратов – на 3,0 %.

В импорте продовольственных товаров возросли закупки растительного масла в 1,7 раза, сахара – на 43,3%, рыбы – на 26,4%, алкогольных и безалкогольных напитков – на 22,7%, мяса и субпродуктов – на 3,9%, зерновых культур – на 2,4%. В то же время сократились поставки фруктов и орехов на 28,9%, табака – на 21,5%, овощей – на 20,4%, молочных продуктов – на 4,2%.

В группе текстильных изделий и обуви возросли закупки обуви на 37,6%, текстильных материалов – на 31,4%, хлопка – на 22,3%, химического волокна – на 19,9%, химических нитей – на 19,5%, трикотажной одежды – на 5,7%, трикотажного полотна – на 2,5%.