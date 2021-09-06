Продажи легковых и легких коммерческих автомобилей в России в августе 2021 года снизились на 17% по сравнению с августом прошлого года до 114 тыс. штук, говорится в сообщении Ассоциации европейского бизнеса.

В январе – августе текущего года было продано 1,067 млн автомобилей, что выше показателя за такой же период 2020 года на 21,3%.

«Хотя спрос остается стабильным, падение производства в результате нехватки электронных компонентов на мировом рынке продолжает увеличивать разрыв между спросом и предложением, оказывая негативное влияние на объемы продаж», — цитирует пресс-служба АЕБ главу комитета автопроизводителей Томаса Штэрцеля.

«Поскольку никаких признаков быстрого решения этой проблемы нет, мы ожидаем нестабильность продаж и дальнейшее сокращение рынка в ближайшие несколько месяцев. В годовом выражении результаты остаются положительными», – отметил он.

Минпромторг: программа льготных автокредитов не возобновится минимум до конца года

Программа льготного автокредитования не будет возобновлена минимум до конца 2021 года, сообщил журналистам глава Минпромторга РФ Денис Мантуров на полях Восточного экономического форума.