Продажи легковых и легких коммерческих автомобилей в России в августе 2021 года снизились на 17% по сравнению с августом прошлого года до 114 тыс. штук, говорится в сообщении Ассоциации европейского бизнеса.

В январе – августе текущего года было продано 1,067 млн автомобилей, что выше показателя за такой же период 2020 года на 21,3%.

«Хотя спрос остается стабильным, падение производства в результате нехватки электронных компонентов на мировом рынке продолжает увеличивать разрыв между спросом и предложением, оказывая негативное влияние на объемы продаж», — цитирует пресс-служба АЕБ главу комитета автопроизводителей Томаса Штэрцеля.

«Поскольку никаких признаков быстрого решения этой проблемы нет, мы ожидаем нестабильность продаж и дальнейшее сокращение рынка в ближайшие несколько месяцев. В годовом выражении результаты остаются положительными», – отметил он.