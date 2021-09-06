Рубль ослаб к доллару и евро по итогам основной валютной сессии понедельника, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» по состоянию на 19:00 мск составил 73,04 рубля, что на 31 копейку выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро на тот же момент времени стоил 86,66 рубля (плюс 26 копеек).

В ходе торгов было проведено 24,8 тыс. сделок с долларом на 1,2 млрд долларов и 4,1 тыс. сделок с евро на 254,5 млн евро. Курсовые диапазоны составили 72,72—73,06 рубля за доллар и 86,44—86,7 рубля за евро.

«После падения в течение шести последних торговых сессий подряд в начале новой недели доллар торговался в плюсе. Он прибавлял порядка 0,2% к корзине основных мировых валют и заметно укреплялся к рублю. К окончанию рабочего дня рубль снижался на 0,4%, уступив отметку в 73 по доллару. Примечательно, но другие валюты на развивающихся рынках демонстрировали при этом аппетит к риску, прибавляя против доллара порядка 0,2—0,5%. В их числе были турецкая лира, бразильский реал, индонезийская рупия, южноафриканский рэнд и мексиканский песо», — отмечает начальник отдела банков и денежного рынка ИК «Велес Капитал» Юрий Кравченко.