Почти пятая часть жителей России (19%) считает коммунальные платежи неподъемными. Об этом свидетельствуют результаты опроса об отношении россиян к стоимости услуг ЖКХ, который провел исследовательский холдинг «Ромир».

Согласно результатам исследования, лишь 3% россиян считают размеры платежей доступными и способны оплачивать их без каких-либо проблем. Еще 26% респондентов также назвали коммунальные платежи доступными, однако хотели бы их уменьшения. Более половины россиян (52%) считают размеры платежей за услуги ЖКХ высокими, еще 19% — очень высокими и неподъемными.

Чаще всего о доступности (в той или иной степени) платежей заявили респонденты 18—24 лет (43%) и из городов с населением меньше 100 тыс. человек (34%). Напротив, 90% россиян с низким доходом, 88% жителей Южного федерального округа и респонденты старше 60 лет (84%) назвали стоимость услуг в той или иной степени высокой.

Аналитики агентства отмечают, что по сравнению с аналогичными исследованиями, которые проводились ранее, доля россиян, для которых платежи кажутся в той или иной степени высокими, выросла до 71% в 2021 году против 65% в 2019-м и 61% в 2016-м. При этом за последние два года сократилась доля респондентов, для которых стоимость коммунальных услуг является неподъемно высокой (с 23% до 19%), а также доля тех, кто не испытывает проблем при оплате счетов ЖКХ (с 8% до 3%).

В исследовании приняли участие 1,5 тыс. жителей России старше 18 лет, проживающих во всех типах городов во всех федеральных округах. Выборка репрезентирует взрослое население России.