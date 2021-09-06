Полицейские задержали в Москве и Московской области трех мошенников, в том числе и организатора группировки, которые представлялись сотрудниками банков и крали деньги со счетов граждан. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, подозреваемые звонили жителям разных регионов России и представлялись сотрудниками службы безопасности банка. Они убеждали собеседников в необходимости защитить свои сбережения путем их снятия и перевода на другие, якобы более надежные счета. Выполнив эти указания, потерпевшие лишались всех своих денег.

«Сотрудники ГУУР МВД России во взаимодействии с коллегами из управления уголовного розыска МВД по Республике Карелия установили личности подозреваемых в серии телефонных мошенничеств. Предполагаемый организатор и двое участников противоправной деятельности задержаны на территории Москвы и Московской области. Фигуранты широко использовали в своей деятельности возможности IP-телефонии, а также технологию подмены номера. Это позволяло имитировать звонки из офисов кредитно-финансовых организаций. Полиция располагает сведениями о причастности подозреваемых к совершению как минимум 11 эпизодов преступной деятельности», — сказала Волк.

Она отметила, что возбуждено уголовное дело о мошенничестве, а задержанные доставлены в Карелию, в отношении них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.