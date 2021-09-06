Российский миллиардер Олег Дерипаска раскритиковал идею очередного повышения ключевой ставки и призвал «конкретизировать мандат ЦБ», назначив Банк России ответственным за экономический рост. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Вот и европейские финансовые регуляторы вслед за их американскими коллегами фактически кричат нашему ЦБ: не поднимайте ставки, не губите российский бизнес, не останавливайте рост доходов граждан – вы неправильно понимаете природу сегодняшнего роста цен и не можете повлиять на инфляцию, укрепляя рубль и повышая населению стоимость кредитных ресурсов», — написал Дерипаска.

Одновременно он отметил, что «нет никому в нашем супермегарегуляторе дела до экономического роста». «Уже очень давно пора конкретизировать мандат ЦБ, устанавливаемый законом, и делать ЦБ РФ, а не только правительство, ответственным за экономический рост, темпы роста инвестиций в основной капитал, создание новых рабочих мест. Надеюсь, это будет третий законопроект на повестке дня новой Госдумы», — заявил миллиардер.