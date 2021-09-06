Правительство продолжит создавать дополнительные стимулы для IT-сектора, заявил на совещании с вице-премьерами председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Он отметил, что правительство по инициативе президента РФ реализует комплекс мер по опережающему развитию IT-отрасли. «В прошлом году был утвержден первый пакет мер поддержки компаний, которые в ней работают. Для тех, кто занимается разработкой, продажей и внедрением программного обеспечения, снизили страховые взносы, уменьшили ставку налога на прибыль. Кроме того, освобождены от НДС операции по реализации прав на использование программных продуктов, которые включены в реестр российского программного обеспечения», — заявил глава Кабмина.

По словам Мишустина, принятые меры позволили создать в России комфортные налоговые условия для развития бизнеса в сфере программного обеспечения, открыли дополнительные возможности для разработки новых продуктов, привлечения специалистов.

«Уже есть неплохие результаты. С момента утверждения новых льгот количество аккредитованных российских IT-компаний выросло почти на 3 тысячи. Число программных продуктов, включенных в реестр отечественного программного обеспечения, увеличилось примерно на 4,5 тысячи», — отметил Мишустин.