Рубль символически укрепляется к доллару и евро в ходе утренних валютных торгов вторника, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 8:02 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 72,975 рубля, что на 1,5 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро на это же время стоил 86,6525 рубля (минус 0,75 копейки).

Диапазоны по курсам с начала торгов составляют 72,915—73,025 рубля за доллар и 86,62—86,6775 рубля за евро.

С 1 марта этого года валютные торги на Московской бирже начинаются с 7:00 вместо 10:00.