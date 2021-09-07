Право на новое жилье взамен аварийного хотят предоставить близким родственникам собственников ветхой жилплощади, пишут «Известия» со ссылкой законопроект Вологодского заксобрания, который готовы поддержать в профильном комитете Госдумы по ЖКХ.

В осеннюю сессию Госдума рассмотрит законопроект «О внесении изменения в статью 32 Жилищного кодекса РФ», согласно которому предлагается предоставить право близким родственникам владельцев аварийного жилья получать новые квартиры. «Процесс признания дома аварийным достаточно длительный. Реализация государственных программ по переселению растягивается на долгие годы. За этот промежуток времени рождаются или усыновляются дети, стареют родители, бабушки, дедушки. Многие члены семьи не доживают до момента получения жилого помещения взамен аварийного», — говорится в пояснительной записке к документу.

Сейчас Жилищный кодекс гарантирует предоставление другого жилья взамен аварийного только владельцам и гражданам, к которым право собственности на такое помещение перешло в порядке наследования. Если же это было дарение, причем после признания недвижимости аварийной, то граждане, хоть и считаются наследниками, не имеют права получить новую квартиру, а могут рассчитывать только на финансовую компенсацию.

«Размер возмещения всегда в разы меньше стоимости новой квартиры, предоставляемой по программе переселения. Соответственно, близкие родственники после смерти собственника или при его жизни, получив право собственности по договору дарения после признания дома аварийным, зачастую проживая в этом же жилье, утрачивают право на переселение и лишаются единственного жилища», — подчеркивается в документе.

Проектом федерального закона предлагается включить в список получателей новых квартир близких родственников по прямой восходящей и нисходящей линии (родителей и детей, дедушек, бабушек и внуков), полнородных и неполнородных (имеющих общих отца или мать братьев и сестер), а также усыновителей и усыновленных.

Во фракциях Госдумы считают, что инициативу стоит поддержать, если речь идет о людях, которые не имеют другого жилья. Эксперты уверены, что законопроект укладывается в русло социальной политики и может быть принят. По мнению главы профильного комитета Госдумы по ЖКХ Галины Хованской, это очень гуманная мера для тех граждан, которые проживают в одной квартире с собственниками жилья. «Например, родители с детьми, которые не должны остаться на улице, даже если они по какой-то причине не были прописаны там. Если это так, то это правильно. Но более подробно можно будет говорить, когда мы получим этот законопроект в комитет, то есть, видимо, уже после выборов в Госдуму», — пояснила она.