В Роскомнадзоре выразили готовность принять участие в разработке системы автоматизированного доступа к Единому реестру запрещенных в России сайтов для банков, пишут «Известия» . Летом вступили в силу новые требования «антиотмывочного» закона, по которым банки не должны принимать на обслуживание и обязаны отказываться осуществлять операции с денежными средствами и иным имуществом по поручению лиц, которые оказывают услуги через сайты из Единого реестра запрещенной информации. Реестр содержит материалы, распространение которых недопустимо на территории РФ, уточнили в ведомстве.

Ранее ЦБ попросил Роскомнадзор предоставить банкам доступ к реестру запрещенных сайтов в автоматизированном режиме. Кредитные организации смогли бы проверять, принадлежит ли потенциальному клиенту домен из списка.

ЦБ попросил РКН предоставить банкам доступ к единому реестру запрещенных в России сайтов Банк России попросил Роскомнадзор (РКН) предоставить финансовым организациям доступ к единому реестру запрещенных в России сайтов в автоматизированном режиме, так как без этого финорганизации не могут нормально выполнять новые требования антиотмывочного закона и вынуждены в ручном режиме искать запрещенные сайты для блокировки денежных операций клиентов, предлагающих там услуги, пишут «Ведомости» .

Как сообщили в ведомстве, законодательство должно четко определять правовые основания для обращения банков в Роскомнадзор за доступом к информации, содержащейся в реестре. Роскомнадзор готов принять участие в этой работе совместно с органами власти при непосредственном участии самих финансовых организаций. Сведения из Единого реестра запрещенной информации чувствительны и не подлежат бесконтрольному распространению, возможности свободного размещения в Интернете такой информации, как и предоставление ее третьим лицам, не предусмотрено, отметили в ведомстве. Операторам связи, имеющим лицензию Роскомнадзора, предоставляется доступ ко всей информации, содержащейся в Едином реестре, по защищенному каналу связи.

Иные способы предоставления в автоматизированном режиме доступа к информации в реестре не предусмотрены, как и не предусмотрено право уполномоченных и правоохранительных органов, операторов связи на передачу сведений из реестра иным лицам, указали в Роскомнадзоре. Ведомство не вправе верифицировать финансовые организации, обращающиеся к информации из реестра, это прерогатива ЦБ или Минфина, добавили в регуляторе. В Росфинмониторинге подтвердили, что банки испытывают трудности при работе с реестром, добавив, что поддерживают идею автоматизировать этот процесс.

Банки запросили доступ к реестру сайтов с запрещенной информацией В России с 13 июля запрещено принимать на обслуживание и проводить денежные операции лиц, которые оказывают услуги в Интернете на сайте, внесенном в реестр с запрещенной информацией.

Владелец юридической компании «Катков и партнеры» Павел Катков считает, что автоматизированная система доступа банков к реестру может быть реализована через ЦБ, если Роскомнадзор откроет ему ресурс. Также возможен другой вариант, по которому верификацией кредитных организаций и предоставлением доступа к реестру может заниматься Роскомнадзор. Руководитель направления департамента финансового мониторинга группы компаний БКС Татьяна Чертушко тоже считает, что взаимодействие Роскомнадзора и банков может быть налажено через систему межведомственного электронного взаимодействия.