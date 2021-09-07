Райффайзенбанк запускает для зарплатных клиентов специальный сервис PayDay, с помощью которого они будут получать часть заработка заранее, пишет «Коммерсант» . Клиенты смогут моментально перевести на карту деньги за фактически отработанное количество дней. Проект реализован на базе СБП, то есть средства доступны в любое время в банковском приложении вне зависимости от операционного дня банка. Сервисы по досрочной выплате зарплаты есть у многих крупных банков, однако они оформляются в виде займов. Райффайзенбанк предлагает гражданам уже заработанные средства.

Для реализации идеи нужна готовность не только гражданина, но и работодателя. При подключении сервиса PayDay в учетную систему компании интегрируется модуль, который автоматически фиксирует количество отработанного сотрудником времени, а также другую информацию, влияющую на сумму заработка, пояснили в банке. Модуль переводит сотруднику деньги с расчетного счета, открытого в рамках проекта. По словам руководителя отдела роста портфеля зарплатных клиентов Райффайзенбанка Владимира Лефтерогло, компании будут держать на этом счете собственные средства, которые покроют потребность сотрудников получить деньги в моменте.

На старте обсуждается подключение среднего и крупного бизнеса с выручкой более 500 млн рублей в год. По словам Лефтерогло, наибольший отклик проект пока вызвал в компаниях с численностью более 3 тыс. сотрудников, со стороны IT-сектора и ретейла.

Названо число россиян с официальной зарплатой от 1 млн рублей Порядка 17,1 тыс. россиян имеют доход от 1 млн рублей в месяц и выше. Больше всего работающих по найму с официальной зарплатой от 1 млн рублей фиксируется в Москве, свидетельствуют данные исследования международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

Несколько крупных банков уже работают над аналогичными услугами, например Газпромбанк. ВТБ в июле запустил для зарплатных клиентов услугу получения денег в любой день месяца: она обеспечивает сотрудникам доступ к фактически заработанным деньгам в любой момент, рассказали в банке.

По мнению аналитика «Эксперт РА» Вячеслава Путиловского, подобные проекты выгодны банкам, так как деньги компании будут лежать на счетах и кредитная организация, по сути, сможет контролировать их целевое использование. Заинтересованы могут быть преимущественно большие корпорации, у которых есть возможность выделить часть средств на повышение лояльности сотрудников, поскольку проект фактически предполагает заморозку части средств на счетах, считает эксперт.