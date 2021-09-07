Райффайзенбанк запускает для зарплатных клиентов специальный сервис PayDay, с помощью которого они будут получать часть заработка заранее, пишет «Коммерсант». Клиенты смогут моментально перевести на карту деньги за фактически отработанное количество дней. Проект реализован на базе СБП, то есть средства доступны в любое время в банковском приложении вне зависимости от операционного дня банка. Сервисы по досрочной выплате зарплаты есть у многих крупных банков, однако они оформляются в виде займов. Райффайзенбанк предлагает гражданам уже заработанные средства.
Для реализации идеи нужна готовность не только гражданина, но и работодателя. При подключении сервиса PayDay в учетную систему компании интегрируется модуль, который автоматически фиксирует количество отработанного сотрудником времени, а также другую информацию, влияющую на сумму заработка, пояснили в банке. Модуль переводит сотруднику деньги с расчетного счета, открытого в рамках проекта. По словам руководителя отдела роста портфеля зарплатных клиентов Райффайзенбанка Владимира Лефтерогло, компании будут держать на этом счете собственные средства, которые покроют потребность сотрудников получить деньги в моменте.
На старте обсуждается подключение среднего и крупного бизнеса с выручкой более 500 млн рублей в год. По словам Лефтерогло, наибольший отклик проект пока вызвал в компаниях с численностью более 3 тыс. сотрудников, со стороны IT-сектора и ретейла.
Порядка 17,1 тыс. россиян имеют доход от 1 млн рублей в месяц и выше. Больше всего работающих по найму с официальной зарплатой от 1 млн рублей фиксируется в Москве, свидетельствуют данные исследования международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.
Несколько крупных банков уже работают над аналогичными услугами, например Газпромбанк. ВТБ в июле запустил для зарплатных клиентов услугу получения денег в любой день месяца: она обеспечивает сотрудникам доступ к фактически заработанным деньгам в любой момент, рассказали в банке.
По мнению аналитика «Эксперт РА» Вячеслава Путиловского, подобные проекты выгодны банкам, так как деньги компании будут лежать на счетах и кредитная организация, по сути, сможет контролировать их целевое использование. Заинтересованы могут быть преимущественно большие корпорации, у которых есть возможность выделить часть средств на повышение лояльности сотрудников, поскольку проект фактически предполагает заморозку части средств на счетах, считает эксперт.
Подавляющее большинство россиян получают зарплату официально, но еще остались те, кто получает часть зарплаты или даже всю — «в конверте». Об этом свидетельствуют результаты опроса, который провел ВЦИОМ.