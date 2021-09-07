В Сети появились мошеннические сайты, предлагающие гражданам от лица «Газпрома» продавать газ за границу c прибылью в 30%, пишет «Коммерсант», уточняя, что эти ресурсы рекламируются в Google и на YouTube. Активизация подобных схем, по мнению экспертов, связана со вполне реальным интересом розничных инвесторов.
По словам сооснователя проекта StopPhish Юрия Другача, с июня по август только в зоне .ru зарегистрировано 43 домена, связанных с розничными инвестициями в газ. По данным «СерчИнформ», за квартал в Рунете появилось не меньше 300 доменов со словами gaz, в том числе в сочетании со словом invest. В основном это мошеннические ресурсы. По некоторым из них присутствует реклама в Google, хотя сайты могут быть уже недоступны, отметил ведущий аналитик «СерчИнформ» Леонид Чуриков.
Мошенники предлагают россиянам «перепродавать газ по специальным ценам». «Закупочные цены на 30% ниже для граждан РФ», — утверждают они. Чтобы усыпить бдительность, злоумышленники не требуют номер карты сразу, а просят оставить на сайте контакт. По номеру телефона звонит вполне грамотный специалист, и уже он «работает с клиентом», объяснил гендиректор Phishman Алексей Горелкин.
Мошенники защищают сайты от сканеров служб безопасности с помощью различных приемов: например, на главной странице может стоять переадресация на Google, а страница с фейковым предложением будет находиться внутри сайта, то есть по более сложному адресу, рассказал Другач, добавив, что первые сайты на тему инвестиций в газ начали появляться еще год назад. За последний год в Infosecurity a Softline Company выявили и заблокировали более 1,2 тыс. ресурсов в рамках этой схемы, уточнил гендиректор компании Кирилл Солодовников. Причем качество ресурсов растет: исправляются баги, оптимизируется код, выбираются наиболее стабильные хостинги, пишет Telegram-канал @In4security.
Ранее злоумышленники предлагали фейковые выплаты жертвам мошенничеств от лица «Газпрома». Госкорпорация вызывает интерес инвесторов, так как цены на газ и акции компании бьют рекорды на фоне дефицита сырья в Европе и постпандемийного восстановления спроса, полагает Чуриков. По его словам, в Интернете уже много жалоб пострадавших, но мошенники продолжают эксплуатировать ажиотаж по теме заработка в этой сфере.
Газовые котировки уже больше года растут на ключевом европейском хабе в Голландии. Так, с конца июня 2020 года, когда стоимость фьючерса на спотовый индекс TTF на бирже ICE Futures впервые превысила 30 евро за 1 кВт/ч, он побил ряд исторических рекордов и к 6 сентября подорожал на 76%, перейдя черту в 53 евро за 1 кВт/ч (650 долларов за 1 тыс. кубометров газа). Во многом достижению новых максимумов способствовало снижение прокачки основным поставщиком в Европу — «Газпромом» — по газопроводу через Белоруссию «Ямал — Европа», а также низкий уровень закачки в европейские подземные газовые хранилища. Еще одним фактором стало перенаправление из Европы существенной части объемов сжиженного природного газа (СПГ) на премиальный рынок Азии, где летом традиционно наблюдается повышенный спрос.
Эксперты констатировали резкий рост числа поддельных сайтов российских театров: через подобные ресурсы мошенники крадут деньги у желающих посмотреть спектакль, пишет РБК.