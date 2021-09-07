В Сети появились мошеннические сайты, предлагающие гражданам от лица «Газпрома» продавать газ за границу c прибылью в 30%, пишет «Коммерсант» , уточняя, что эти ресурсы рекламируются в Google и на YouTube. Активизация подобных схем, по мнению экспертов, связана со вполне реальным интересом розничных инвесторов.

По словам сооснователя проекта StopPhish Юрия Другача, с июня по август только в зоне .ru зарегистрировано 43 домена, связанных с розничными инвестициями в газ. По данным «СерчИнформ», за квартал в Рунете появилось не меньше 300 доменов со словами gaz, в том числе в сочетании со словом invest. В основном это мошеннические ресурсы. По некоторым из них присутствует реклама в Google, хотя сайты могут быть уже недоступны, отметил ведущий аналитик «СерчИнформ» Леонид Чуриков.

Мошенники предлагают россиянам «перепродавать газ по специальным ценам». «Закупочные цены на 30% ниже для граждан РФ», — утверждают они. Чтобы усыпить бдительность, злоумышленники не требуют номер карты сразу, а просят оставить на сайте контакт. По номеру телефона звонит вполне грамотный специалист, и уже он «работает с клиентом», объяснил гендиректор Phishman Алексей Горелкин.

Мошенники защищают сайты от сканеров служб безопасности с помощью различных приемов: например, на главной странице может стоять переадресация на Google, а страница с фейковым предложением будет находиться внутри сайта, то есть по более сложному адресу, рассказал Другач, добавив, что первые сайты на тему инвестиций в газ начали появляться еще год назад. За последний год в Infosecurity a Softline Company выявили и заблокировали более 1,2 тыс. ресурсов в рамках этой схемы, уточнил гендиректор компании Кирилл Солодовников. Причем качество ресурсов растет: исправляются баги, оптимизируется код, выбираются наиболее стабильные хостинги, пишет Telegram-канал @In4security.

Ранее злоумышленники предлагали фейковые выплаты жертвам мошенничеств от лица «Газпрома». Госкорпорация вызывает интерес инвесторов, так как цены на газ и акции компании бьют рекорды на фоне дефицита сырья в Европе и постпандемийного восстановления спроса, полагает Чуриков. По его словам, в Интернете уже много жалоб пострадавших, но мошенники продолжают эксплуатировать ажиотаж по теме заработка в этой сфере.

Газовые котировки уже больше года растут на ключевом европейском хабе в Голландии. Так, с конца июня 2020 года, когда стоимость фьючерса на спотовый индекс TTF на бирже ICE Futures впервые превысила 30 евро за 1 кВт/ч, он побил ряд исторических рекордов и к 6 сентября подорожал на 76%, перейдя черту в 53 евро за 1 кВт/ч (650 долларов за 1 тыс. кубометров газа). Во многом достижению новых максимумов способствовало снижение прокачки основным поставщиком в Европу — «Газпромом» — по газопроводу через Белоруссию «Ямал — Европа», а также низкий уровень закачки в европейские подземные газовые хранилища. Еще одним фактором стало перенаправление из Европы существенной части объемов сжиженного природного газа (СПГ) на премиальный рынок Азии, где летом традиционно наблюдается повышенный спрос.