Минэкономразвития сформировало пакет льгот для участников климатических проектов: основное послабление — отмена НДС на доходы от реализации работ и услуг в климатических проектах, а также с продажи углеродных единиц, предлагается разрешить компаниям снижать сумму налога по бизнесу в целом на входящий НДС по климатическому проекту; другая мера — освобождение физических лиц и ИП, занятых в выпуске и торговле углеродными единицами, от НДФЛ; также предлагается исключить из налоговой базы по налогу на прибыль доходы от операций с углеродными единицами, предоставив право уменьшать налоговую базу на расходы от таких сделок; для организаций на упрощенной системе налогообложения или едином сельхозналоге предложена аналогичная возможность, пишут «Ведомости».
Минэкономразвития также определилось с оператором реестра углеродных единиц, эту функцию предложено передать Национальному расчетному депозитарию, так как он осуществляет операции с финансовыми активами, аналогичные операциям, которые должны совершаться в реестре углеродных единиц: открытие и ведение банковских счетов юрлиц, осуществление денежных переводов по поручению юрлиц по их банковским счетам; в нем организован обмен информацией и документами в электронной форме и обеспечена конфиденциальность информации, говорится в пояснительной записке к проекту.
Минэкономразвития разработало систему штрафов для крупнейших эмитентов выбросов парниковых газов – так называемых регулируемых организаций, которые попадут под новое климатическое законодательство, пишут «Ведомости» со ссылкой на поправки в КоАП, подготовленные министерством.
По словам экспертов, льготы позволят улучшить условия деятельности в области предотвращения изменения климата, для более капиталоемких и долгосрочных проектов (например, по улавливанию, хранению и утилизации CO2) требуются дополнительные механизмы поддержки по аналогии с действующими механизмами промышленной политики и стимулирования инвестиций; также предложенные налоговые льготы позволят снизить стоимость реализации климатических проектов, уменьшить будущие цены углеродных единиц, повысить рентабельность их обращения и инвестиционную привлекательность климатических проектов.
Предложенный набор мер пока выглядит достаточно ограниченным, освобождение от НДС в одном звене цепочки лишь приводит к перераспределению фактически уплачиваемого НДС среди участников этой цепи; льготы по налогу на прибыль интересны, но усиливают нагрузку в большей степени на региональные власти (75% от валовых отчислений по налогу на прибыль перечисляются в региональные бюджеты) и имеют постэффект, отметила директор центра отраслевых исследований и консалтинга Финансового университета Ирина Золотова.
Британская страховая компания Prudential при участии Азиатского банка развития (Asian Development Bank, ADB) разработала план спасения планеты от глобального потепления с участием мировых финансовых организаций, передает «Прайм» со ссылкой на ВВС.
Как пояснили эксперты, снижение углеродного следа требует от бизнеса дополнительных затрат, порой существенных, которые при этом не всегда приводят к росту доходов и прибыли, поэтому важно, чтобы государство содействовало реализации климатических проектов, устраняя административные барьеры и снижая, насколько это возможно, финансовые затраты; также для компаний, которые подпадают под закон о снижении выбросов парниковых газов, была бы актуальна компенсация затрат на замену оборудования и установку приборов для учета выбросов CO2, а в части налога на труд было бы, например, целесообразно освобождение от уплаты страховых взносов за работников.