Минэкономразвития сформировало пакет льгот для участников климатических проектов: основное послабление — отмена НДС на доходы от реализации работ и услуг в климатических проектах, а также с продажи углеродных единиц, предлагается разрешить компаниям снижать сумму налога по бизнесу в целом на входящий НДС по климатическому проекту; другая мера — освобождение физических лиц и ИП, занятых в выпуске и торговле углеродными единицами, от НДФЛ; также предлагается исключить из налоговой базы по налогу на прибыль доходы от операций с углеродными единицами, предоставив право уменьшать налоговую базу на расходы от таких сделок; для организаций на упрощенной системе налогообложения или едином сельхозналоге предложена аналогичная возможность, пишут «Ведомости» .

Минэкономразвития также определилось с оператором реестра углеродных единиц, эту функцию предложено передать Национальному расчетному депозитарию, так как он осуществляет операции с финансовыми активами, аналогичные операциям, которые должны совершаться в реестре углеродных единиц: открытие и ведение банковских счетов юрлиц, осуществление денежных переводов по поручению юрлиц по их банковским счетам; в нем организован обмен информацией и документами в электронной форме и обеспечена конфиденциальность информации, говорится в пояснительной записке к проекту.

МЭР разработало систему штрафов за нарушения в сфере климатического регулирования Минэкономразвития разработало систему штрафов для крупнейших эмитентов выбросов парниковых газов – так называемых регулируемых организаций, которые попадут под новое климатическое законодательство, пишут «Ведомости» со ссылкой на поправки в КоАП, подготовленные министерством.

По словам экспертов, льготы позволят улучшить условия деятельности в области предотвращения изменения климата, для более капиталоемких и долгосрочных проектов (например, по улавливанию, хранению и утилизации CO2) требуются дополнительные механизмы поддержки по аналогии с действующими механизмами промышленной политики и стимулирования инвестиций; также предложенные налоговые льготы позволят снизить стоимость реализации климатических проектов, уменьшить будущие цены углеродных единиц, повысить рентабельность их обращения и инвестиционную привлекательность климатических проектов.

Предложенный набор мер пока выглядит достаточно ограниченным, освобождение от НДС в одном звене цепочки лишь приводит к перераспределению фактически уплачиваемого НДС среди участников этой цепи; льготы по налогу на прибыль интересны, но усиливают нагрузку в большей степени на региональные власти (75% от валовых отчислений по налогу на прибыль перечисляются в региональные бюджеты) и имеют постэффект, отметила директор центра отраслевых исследований и консалтинга Финансового университета Ирина Золотова.

Мировые финансовые организации планируют спасти планету от глобального потепления Британская страховая компания Prudential при участии Азиатского банка развития (Asian Development Bank, ADB) разработала план спасения планеты от глобального потепления с участием мировых финансовых организаций, передает «Прайм» со ссылкой на ВВС.

Как пояснили эксперты, снижение углеродного следа требует от бизнеса дополнительных затрат, порой существенных, которые при этом не всегда приводят к росту доходов и прибыли, поэтому важно, чтобы государство содействовало реализации климатических проектов, устраняя административные барьеры и снижая, насколько это возможно, финансовые затраты; также для компаний, которые подпадают под закон о снижении выбросов парниковых газов, была бы актуальна компенсация затрат на замену оборудования и установку приборов для учета выбросов CO2, а в части налога на труд было бы, например, целесообразно освобождение от уплаты страховых взносов за работников.