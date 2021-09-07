Стоимость нефти 65—75 долларов за баррель комфортна для потребителей, и страны — участники ОПЕК+ нацелены на ее сохранение за счет регулирования объемов, в то время как цены на нефть выше 100 долларов за баррель могут привести к обрушению рынка, рассказал глава «ЛУКОЙЛа» Вагит Алекперов в интервью «Коммерсанту» .

«Не хотелось бы снова видеть цены на нефть выше 100 долларов за баррель, так как это может стимулировать инвестиции в низкорентабельные малоэффективные проекты и потом опять привести к тому, что мы уже проходили, — обрушению рынка», — пояснил он.

Алекперов добавил, что, по его мнению, альянс ОПЕК+ создан не на какой-то период времени, а навсегда. «Просто регулирование может быть разным в зависимости от ситуации. Пока сентябрь 2022 года — это рубеж, когда ограничения должны сойти к нулю. Сейчас у компании остановлено до 90 тысяч баррелей добычи в сутки, надеемся, что они будут востребованы рынком», — уточнил он.

Глава «ЛУКОЙЛа» подчеркнул, что у компании есть потенциал. «Компания обеспечена эффективными запасами. Решение об увеличении бурения на территории России гарантирует не только стабилизацию, но и рост добычи примерно на 1,5—2% в год после 2022 года», — заключил он.