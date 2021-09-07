Цены на жилье в России, которое активно дорожало последние несколько месяцев, достигли своего максимума, но ждать скидок можно не раньше, чем через два-три года, сказала в интервью РИА Новости аудитор Счетной палаты Наталья Трунова.

«Что касается роста цен, то мы считаем, что после последнего скачка цены достигли потолка», — заявила Трунова.

Она уточнила, что рост сложился как «комплексный эффект: и стройматериалы, и льготная ипотека, и стресс от пандемии (эффект неопределенности и желание граждан вложить средства в стабильный, как всем кажется, актив)».

«Предпосылки для снижения цен на жилье есть, что будет связано, скорее, с постепенным снижением спроса. Летом уже началось постепенное снижение объемов выдачи ипотечных кредитов (если ежемесячная выдача кредитов на 1 января 2021 года составляла 211,8 тысячи единиц, то на 1 июня она составила 148,7 тысячи и на 1 августа — 151,7 тысячи), и лимит относительно свободных денег, на который могла рассчитывать строительная отрасль, у населения практически исчерпан», — объяснила аудитор.

«Как мы помним, в периоды, когда было 20—25% непроданного жилья в регионах с большими объемами строительства, были и существенные скидки, чтобы его распродать, но до этого, я думаю, еще года два-три», — отметила Трунова.