📰 СберБанк спрогнозировал падение энергетического экспорта России почти на две трети в течение ближайших 14 лет, пишут «Известия» . К 2035 году, согласно оценке Германа Грефа, объем экспорта нефти, газа, угля и других энергоресурсов уменьшится на 179 млрд долларов, а к 2050 году падение составит 190 млрд долларов. Если быть точнее, то эксперты кредитной организации думают, что потенциальное падение производства к 2050 году нефти и газового конденсата составит 72%, газа — 52%, а энергетического угля — 90%. Однако для такого обвала потребуется поистине радикальное изменение структуры мирового энергопотребления, которого на горизонте не видно, считают российские эксперты. Так, они уверены, что оценка СберБанка основана на сценарии «Нулевые выбросы — 2050» Международного энергетического агентства — одном из возможных вариантов развития энергетики, моделирующем достижение углеродной нейтральности к 2050 году. А это, считают эксперты, наиболее жесткий вариант развития событий.

📰 Транспортная комиссия Госсовета попросила правительство исключить дискриминацию при субсидировании авиаперевозок наименее социально защищенных слоев населения, пишут «Известия» со ссылкой на протокол заседания. Речь о пенсионерах, инвалидах, многодетных семьях и гражданах младше 23 лет. В этом году из бюджета в рамках одной программы субсидирования было выделено 5,8 млрд рублей для перевозки льготников и 5 млрд — жителей ДФО. Около 83% из этих 10,8 млрд рублей были распределены по маршрутам из Санкт-Петербурга и Москвы на Дальний Восток. При этом, например, на рейсы в Благовещенск с населением 226 тыс. человек выделили почти 1 млрд рублей, а перевозки в Читу, где больше 350 тыс. жителей, остались без дополнительного финансирования. По словам источника, дополнительное финансирование распределялось в первоочередном порядке на те маршруты, билеты на которые были распроданы уже в январе 2021 года. По словам первого зампреда правительства Андрея Белоусова, программу субсидирования авиабилетов для всех категорий жителей Дальнего Востока в 2022 году планируется расширить с 11 до 21 маршрута.

📰 В последний месяц лета активность частных инвесторов на рынке коллективных инвестиций заметно выросла, пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные InvestFunds. Пока еще объем привлечения — 22,3 млрд рублей — отстает от среднего значения с начала года, однако предпочтения инвесторов существенно изменились по сравнению с предшествующими месяцами. Рост привлечений в последний месяц произошел на фоне снижения популярности наиболее рисковых инструментов — фондов акций, которые были фаворитами на протяжении нескольких месяцев. Так, с начала года акции уже показали значительный рост, индекс Московской биржи вырос на 20%, и сейчас инвесторы смотрят на фонды акций с большей осторожностью, отмечают эксперты. Вложения в фонды смешанных инвестиций остались на уровне предыдущего месяца (12 млрд рублей). Одновременно резко замедлились оттоки из наиболее консервативной категории — фондов облигаций. Так, в августе чистые оттоки оказались меньше 2 млрд рублей, это в три раза ниже потерь июля и минимальный показатель с марта.



📰 «Траст — Птицеводческие активы» объединяет предприятия ГК «Здоровая ферма» и холдинга «Русское зерно», ранее принадлежавшие экс-владельцу Бинбанка Микаилу Шишханову, пишет «Коммерсант» . Для этого компания наняла Генриха Арутюнова — бывшего топ-менеджера из конкурирующей группы «Продо». По данным «Траста», по итогам первых шести месяцев 2021 года совокупная выручка компаний увеличилась в 1,3 раза до 14,1 млрд рублей. По оценкам Национального союза птицеводов, объем производства компаний, входящих в УК «Траст — Птицеводческие активы», составил 169 тыс. тонн мяса бройлеров в живом весе, ГК «Продо» — 192 тыс. тонн. Перед Арутюновым стоит задача увеличить финансовые показатели компаний и повысить инвестиционную привлекательность активов, пояснили в «Трасте». По словам Арутюнова, нарастить продажи можно за счет выхода в новые регионы, а также на рынок полуфабрикатов высокой степени готовности и готовых блюд. Все это должно повлиять на реальную стоимость активов, считает председатель совета директоров УК «Траст — Птицеводческие активы» Антон Уланов.

📰 После уверенного укрепления в прошедшую пятницу российская валюта несколько ослабила свое движение вверх, уступив американскому доллару около 0,4% — до отметок 73,015, рассказал «Российской газете» шеф-аналитик TeleTrade Петр Пушкарев. В заявлениях американского регулятора в конце августа был намек на желание сохранить стимулирующую политику как можно дольше, отметил он. Также, подчеркнул эксперт, появились откровенно слабые данные по американскому рынку труда. Более того, среди инвесторов зреет консенсус, что американский регулятор начнет постепенно сокращать объемы программы выкупа облигаций лишь в декабре. Все это играет в пользу рисковых активов, в том числе и валют развивающихся стран, пояснил Пушкарев. В целом прогноз в сторону укрепления российской валюты против доллара США сохраняется. Основным магнитом для нее является уровень в 72 рубля за доллар, пояснил аналитик, добавив, что именно к этой отметке рубль будет стремиться в ближайшей перспективе. Кроме того, на этой неделе для российской валюты пока более актуальны будут колебания в диапазоне 72,5-73,15 за американский доллар, заключил Пушкарев.