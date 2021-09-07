Российские фондовые индексы во вторник начали торги положительной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи на 10:00 мск прибавил 0,21% к уровню предыдущего закрытия и составил 4 036,8 пункта. Индекс РТС на тот же момент времени увеличился на 0,11% и равнялся 1 738,87 пункта.

Индекс Мосбиржи сегодня попробует снять техническую перекупленность, считает аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов. Вчера, напоминает он, российский рынок акций неожиданно сильно вырос, прибавив за основную сессию 0,66%. Причем подъем шел на приличных оборотах, несмотря на то что фондовая Америка отдыхала.

Самые доходные акции за прошлый год

Самые доходные акции за прошлый год

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«Это говорит о силе восходящего тренда. Но сегодня ему надо бы прерваться. Внешний фон не благоволит продолжению покупок: американские фьючерсы пока торгуются в легком минусе, в «красной зоне» промышленные и драгоценные металлы, на 0,2% растет индекс доллара, говоря об общем снижении спроса на рисковые активы», — комментирует эксперт.

По его словам, небольшим позитивом является удорожание нефти, но пока котировки расположились в районе 70—73 долларов за баррель. «С одной стороны, это достаточно комфортный уровень для рублевых активов. С другой — дальнейший рост нефти спровоцировал бы ускорение роста индекса Мосбиржи к следующей цели — 4 060 пунктов», — рассуждает Антонов.

Однако коррекция по российским акциям вряд ли будет глубокой и продолжительной, и пока ее стоит использовать для покупок, заключает эксперт.