В предварительный список проектов, которые могут претендовать на инвестиции из Фонда национального благосостояния (ФНБ), вошли 32 инициативы, но «реально в детальной проработке» находятся 11 из них, пишут «Ведомости» со ссылкой на заявление замминистра экономического развития Ильи Торосова на полях Восточного экономического форума.

По словам Торосова, в общей сложности в 2021—2024 годы из ФНБ в эти проекты планируется вложить 1,6 трлн рублей, их суммарная стоимость на этот срок с учетом частных инвестиций составит 9 трлн, при этом влияние на инфляцию будет минимальным — в пределах 0,1 п. п.

Один из этих проектов — строительство скоростной дороги М12 Москва — Казань, отметил замминистра экономического развития, уточнив, что бюджет магистрали заявлен в размере более 600 млрд рублей, из них средства ФНБ составят не более 150 млрд рублей; его реализация позволит увеличить темпы роста ВВП на 0,3—0,5 п. п. в год, подчеркнул он.

Торосов добавил, что к 2030 году суммарный пассажиропоток автодороги ожидается в 11,3 млн человек, а грузопоток — в 18 млн тонн; трассу М12 должны ввести в эксплуатацию до 2024 года, финансирование проекта из ФНБ может начаться уже в этом году, остальные десять проектов Торосов не конкретизировал.

Кроме трассы Москва — Казань отобранные инициативы включают четыре проекта РЖД, направленные на модернизацию железнодорожной сети, еще один проект «Автодора» по строительству автодорог в составе транспортного маршрута Европа — Западный Китай для обеспечения скоростного автомобильного сообщения, реформирование Фонда ЖКХ, в рамках которого планируется обеспечить повышение качества городской среды и коммунальной инфраструктуры, обновление железнодорожного состава Петербургского метрополитена, а также ряд проектов «ВЭБ.РФ»; проекты, по словам Торосова, будут финансироваться по трем каналам.