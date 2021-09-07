Реализуемый Рострудом и Федеральной службой судебных приставов механизм взыскания задолженности по зарплате доказал свою эффективность, сообщил руководитель Федеральной службы по труду и занятости Михаил Иванков на площадке Всероссийской недели охраны труда.

«То время, которое мы работаем вместе с нашими коллегами из службы судебных приставов, уже показало существенный эффект от этой работы. Даже не сам факт передачи в службу судебных приставов и активная работа наших коллег, а именно то обстоятельство, что работодатель понимает, что будет включен этот механизм, приводит к тому, что, не дожидаясь передачи в службу судебных приставов, мы видим значительный уровень погашения долгов по зарплате», — сказал глава ведомства.

По его словам, уровень задолженности по заработной плате в 2020 году, по данным Росстата, снизился почти вдвое. Иванков отметил, что влияние на этот результат оказал в том числе новый механизм взыскания задолженности по зарплате.