Категория людей, наиболее активных с точки зрения вовлечения в занятость, в ближайшее десятилетие будет уменьшаться в России, заявил глава Минтруда РФ Антон Котяков.

«С учетом демографической ситуации мы все прекрасно понимаем, что когорта 14—29 лет уменьшилась по численности. Соответственно, в ближайшем десятилетии эта когорта перейдет в возрастную категорию 29—39 лет, число наиболее активных с точки зрения вовлечения в занятость будет меньше, чем сейчас», — заявил он на Всероссийской неделе охраны труда.

Котяков отметил, что сохранение рабочего потенциала, сбережение здоровья этих работников становится одной из основных задач в государственной политике.