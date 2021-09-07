Точка зрения главы Счетной палаты РФ Алексея Кудрина о необходимости сокращения присутствия государства в экономике важна, но есть и другие экспертные мнения, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Ранее глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин предложил сократить госсектор экономики РФ. По его словам, изменить ситуацию может приватизация, которая даст предприятиям эффективных собственников. Это положительно скажется не только на результатах отдельных организаций, но и повысит эффективность экономики в целом, считает Кудрин.

Кудрин: иногда госсектор может играть важную роль, но ему пора начать сокращаться Россия, как и многие другие страны, после кризиса 2008-2009 годов заметно нарастила присутствие государства в экономике, но в период посткризисного развития важно сокращать госучастие, пишет РБК со ссылкой на мнение главы Счетной палаты Алексея Кудрина в статье, опубликованной в журнале «Компания».

«Вы знаете, что Кудрин обладает огромным опытом, великолепными экспертными знаниями. Это человек, который на протяжении не одного года оставался лучшим министром финансов в мире, поэтому, конечно, его точка зрения важна. Вместе с тем есть и другие экспертные точки зрения», — отметил Песков.

