Банк России установил официальные курсы валют на 8 сентября.

Курс доллара повысился на 23,71 копейки, составив 73,1909 рубля (72,9538 рубля на 7 сентября). Курс евро вырос на 31,79 копейки, до 86,8922 рубля (с 86,5743 рубля на 7 сентября).

На Московской бирже на 13:09 мск курс доллара расчетами «завтра» прибавил 25 копеек к уровню закрытия предыдущих торгов, курс евро — 26 копеек, валюты стоят 73,24 и 86,92 рубля соответственно.

Курсовые диапазоны с начала сессии вторника — 72,92—73,32 рубля за доллар и 86,6—87 рубля за евро.