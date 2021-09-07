Россия не готова признавать биткоин официальным платежным средством, так как эта мера ничего, кроме вреда, нанести не может, заявил во вторник журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Однозначно Россия не готова к таким шагам, и пока нет ни малейшего повода, чтобы предпринимать такие шаги», — сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.

По его словам, приравнивание таких квазивалют к денежным инструментам «ничего, кроме вреда финансовой и экономической системе нанести не может, если речь идет о полном признании в качестве платежного средства».