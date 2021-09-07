Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» в августе 2021 года направила на расчеты с 41,1 тыс. кредиторов 98 ликвидируемых банков 7,84 млрд рублей, сообщается в пресс-службе АСВ.

Отмечается, что всего с начала 2021 года на расчеты с 124,5 тыс. кредиторов 230 ликвидируемых банков агентство перечислило 54,2 млрд рублей.

По состоянию на 1 сентября 2021 года средний размер удовлетворения требований кредиторов 383 кредитных организаций, в отношении которых ликвидационные процедуры завершены, составил 48,3%. При этом требования кредиторов первой очереди удовлетворены на 68%, второй очереди — 37%, третьей очереди — 32,8%. На эту дату агентство осуществляет функции конкурсного управляющего (ликвидатора) в 346 кредитных организациях.