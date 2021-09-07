Еврокомиссия хочет занять до 0,25 трлн евро на рынке в форме «зеленых» облигаций для наполнения антикризисного фонда «ЕС следующего поколения», сказал еврокомиссар по бюджету Йоханнес Хан на пресс-конференции. Под «зелеными» понимаются проекты, которые, например, снижают негативное влияние экономики на окружающую среду.

«Еврокомиссия приняла специальную схему… она предполагает возможность выпуска «зеленых» облигаций на сумму до 250 миллиардов евро», — сказал он, пояснив, что средства привлекаются для антикризисного фонда. Таким образом, около трети фонда будет наполнено за счет таких бондов.

В «Эксперт РА» дали прогноз по выпуску «зеленых» и социальных облигаций в РФ в 2021 году По оценке аналитиков, 2020 год оказался успешным для российского рынка финансовых инструментов устойчивого развития, несмотря на пандемию.

Как отмечается в релизе Еврокомиссии, новая схема «дает уверенность инвесторам, которые будут покупать эти облигации, что собранные средства будут направлены на «зеленые» проекты». Организация готова начать размещать эти бонды в октябре, однако сроки будут зависеть от рыночных условий, уточняет пресс-служба.

Фонд «ЕС следующего поколения» начал создаваться весной прошлого года из-за пандемии коронавируса, однако заработал только в середине нынешнего года. Он предназначен для оказания помощи всем странам Евросоюза на пути их восстановления от глубокого кризиса, вызванного борьбой с ней. Средства будут направляться в страны ЕС в форме грантов и кредитов на различные проекты, среди которых обязательно должны быть и «зеленые» проекты.