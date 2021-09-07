Еврокомиссия хочет занять до 0,25 трлн евро на рынке в форме «зеленых» облигаций для наполнения антикризисного фонда «ЕС следующего поколения», сказал еврокомиссар по бюджету Йоханнес Хан на пресс-конференции. Под «зелеными» понимаются проекты, которые, например, снижают негативное влияние экономики на окружающую среду.
«Еврокомиссия приняла специальную схему… она предполагает возможность выпуска «зеленых» облигаций на сумму до 250 миллиардов евро», — сказал он, пояснив, что средства привлекаются для антикризисного фонда. Таким образом, около трети фонда будет наполнено за счет таких бондов.
По оценке аналитиков, 2020 год оказался успешным для российского рынка финансовых инструментов устойчивого развития, несмотря на пандемию.
Как отмечается в релизе Еврокомиссии, новая схема «дает уверенность инвесторам, которые будут покупать эти облигации, что собранные средства будут направлены на «зеленые» проекты». Организация готова начать размещать эти бонды в октябре, однако сроки будут зависеть от рыночных условий, уточняет пресс-служба.
Фонд «ЕС следующего поколения» начал создаваться весной прошлого года из-за пандемии коронавируса, однако заработал только в середине нынешнего года. Он предназначен для оказания помощи всем странам Евросоюза на пути их восстановления от глубокого кризиса, вызванного борьбой с ней. Средства будут направляться в страны ЕС в форме грантов и кредитов на различные проекты, среди которых обязательно должны быть и «зеленые» проекты.
Самые доходные облигации
|Название облигации, эмитент
|
Доходность
в год
|
Дата погашения
или оферты
|
Тинькофф Банк-001P-01R
Тинькофф Банк
|
13.01%
|
23.04.2021
погашение
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|
Онлайн Микрофинанс-БО-02
Онлайн Микрофинанс
|
11.82%
|
08.03.2022
погашение
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КарМани МФК-03-боб
КарМани МФК
|
11.76%
|
13.09.2021
погашение
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|
ТКБ-С4-об
ТКБ БАНК ПАО
|
11.03%
|
13.09.2021
погашение
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Мостотрест-7-об
Мостотрест
|
10.01%
|
12.07.2022
погашение
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