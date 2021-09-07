Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ подготовит систему мотивации для руководителей цифровой трансформации в субъектах России, сообщили в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко. Он провел совещание с руководителями цифровой трансформации федеральных органов исполнительной власти и регионов России на тему выполнения плана по переводу социально значимых госуслуг в электронный формат.

Как уточнил Чернышенко, до конца года полностью в электронный формат должна быть переведена 101 госуслуга. «Напомню всем регионам и ФОИВам (Федеральные органы исполнительной власти. — Прим. ред.), что работу по переводу госуслуг в электронный вид мы ведем по поручению президента и в интересах граждан страны. До конца 2022 года все массовые социально значимые услуги должны предоставляться в цифровом формате. Минцифры составлен план перевода, и мы отслеживаем ежемесячную динамику данной работы в разрезе всех субъектов. В августе стартовал запуск цифровых услуг первой очереди», — пояснил вице-премьер.

По его словам, таким образом создана возможность для оказания в электронном формате еще 51 услуги. На данный момент регионы активно подключают их к Единому порталу госуслуг. «В рамках второй очереди, которая стартует с октября, появится возможность оказания в «цифре» 25 региональных и муниципальных услуг, еще столько же подключим с декабря в рамках третьей очереди», — отметил Чернышенко.

Минэкономразвития запустит мониторинг качества госуслуг Минэкономразвития планирует запустить мониторинг качества госуслуг, соответствующий проект постановления правительства опубликован на regulation.gov.ru, пишет «Коммерсант» . Предполагается, что проект наладит систему обратной связи государства и граждан, а в перспективе будет возможен переход на круглосуточное предоставление услуг в онлайн-формате.

Замглавы Минцифры Олег Качанов обозначил регионы-лидеры и тех, кто не выдерживает график перевода. «Среди регионов-лидеров, подключивших больше 40 госуслуг из запланированных, — Ненецкий автономный округ, Карачаево-Черкесская Республика, Мурманская область, Республика Марий Эл, Смоленская и Калужская области. Самая низкая активность у Архангельской, Иркутской, Магаданской областей, республик Алтай и Карелия, Северной Осетии-Алании и ряда других. Они подключили всего по одной интерактивной форме», — отметил он.

По итогам совещания регионам дано поручение оперативно устранить отставание в графике и обеспечить до 1 октября предоставление 51 госуслуги в электронном виде. До 5 октября необходимо организовать подключение второй очереди госуслуг и до 1 декабря — третьей.