Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов сообщил во вторник ТАСС, что его аппарат получил 50 обращений от бизнеса о предполагаемых нарушениях закона о госконтроле со стороны контролирующих органов.

С июля 2021 года вступили в силу ключевые положения закона о государственном и муниципальном контроле в РФ. В нем, в частности, устанавливаются такие принципы как приоритет профилактики нарушений, применение риск-ориентированных подходов. Инспекторы должны почти все мероприятия согласовывать с прокуратурой и получать одобрение на каждое их них.

«У нас уже есть обращения, связанные с проверками, их 50», — сказал Титов, отметив, что все обращения рассматриваются в установленном порядке.

По словам бизнес-омбудсмена, несмотря на действующий мораторий на проверки малых и средних предприятий в РФ, за шесть месяцев 2021 года число проверок составило 493 тыс. против 534 тыс. за 2020 год в целом.