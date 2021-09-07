В адрес кредитных организаций в период с 29 июля по 25 августа 2021 года поступило 56,6 тыс. обращений заемщиков об изменении условий кредитного договора. Такие данные приведены в информационном бюллетене ЦБ «Динамика реструктуризации кредитов населения и бизнеса» .

На основании опроса 74 кредитных организаций о результатах их работы по реструктуризации задолженности граждан Центробанк подсчитал, что за период с 20 марта 2020 года по 25 августа 2021-го в кредитные учреждения поступило более 3 млн 842 тыс. заявлений от заемщиков об изменении условий кредитного договора. При этом показатели за период с 29 июля по 25 августа 2021 года стали минимальным значением за месяц с начала реструктуризации. По сравнению с предыдущим раундом мониторинга (с 1 по 28 июля 2021 года) количество заявок снизилось на 45,4%.

В бюллетене говорится, что по состоянию на 25 августа 2021 года было рассмотрено 99% обращений. Одобрено 2 млн 251 тыс. заявлений, или 59,2% от рассмотренных. В удовлетворении 1 млн 552 тыс. заявлений отказано. Всего банками проведена реструктуризация 2,1 млн кредитных договоров на сумму 987,7 млрд рублей.

Также по состоянию на 25 августа 2021 года было зафиксировано 49,7 тыс. обращений о предоставлении ипотечных каникул. За весь период мониторинга ипотечные каникулы фактически были предоставлены по 19 тыс. заявлений на сумму 49 млрд рублей. Доля фактически проведенных ипотечных каникул составляет 89% от одобренных заявок. Отказы получены по 18,6 тыс. требований. Причинами отказа в предоставлении ипотечных каникул в основном служили непризнание нахождения заявителя в трудной жизненной ситуации или превышение максимального размера кредита.