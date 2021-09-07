Инвесторы в рамках IPO могут оценить российскую биржевую площадку по торговле иностранными акциями ПАО «СПБ Биржа» в 2 млрд долларов. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal.
По данным ее источников, ПАО «СПБ Биржа» уже в конфиденциальном порядке предоставило соответствующие документы американской Комиссии по ценным бумагам.
Ранее сообщалось о планах площадки провести IPO в США. В России биржа намерена разместиться на своей же площадке, а не на Московской бирже.
Брокеры собирают заявки на pre-IPO «СПБ Биржи»
Рост интереса инвесторов к бумагам «СПБ Биржи» на слухах о предстоящем IPO подвиг профучастников на реализацию бумаг торговой площадки среди своих клиентов, рассказали ТАСС источники на финансовом рынке. Российские брокеры собирают книги заявок на pre-IPO торговой площадки.