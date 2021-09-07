Исполнение расходов федерального бюджета на реализацию национальных проектов по состоянию на 1 сентября 2021 года, по предварительным данным, составило 1 трлн 377,4 млрд рублей, или 58,9% от плановых бюджетных назначений. Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов.

Наивысшие показатели исполнения расходов зафиксированы по проектам «Демография» (81%), «Здравоохранение» (74,2%), «Производительность труда» (61,4%), «Безопасные качественные дороги» (57,3%).

Чуть больше чем наполовину исполнены расходы на нацпроекты «Культура» (53,9%), «Наука и университеты» (52,7%), «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» (52,1%), «Жилье и городская среда» (51,3%). На 54,2% исполнены расходы на реализацию комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (транспортная часть).

Самые низкие показатели по исполнению расходов зафиксированы по проектам «Международная кооперация и экспорт» (39,0%), «Образование» (33,0%), «Экология» (30,7%), «Цифровая экономика Российской Федерации» (21,1%).