Число зарегистрированных самозанятых в России достигло 3 млн человек, за время действия этого специального налогового режима они получили свыше 587 млрд рублей доходов, сообщили РИА Новости в Федеральной налоговой службе России.

Специальный налоговый режим для самозанятых – налог на профессиональный доход – введен с 2019 года, сейчас он действует на территории всей страны. «Ежедневно в качестве новых плательщиков НПД регистрируется более 5,8 тыс. человек, их средний возраст составляет 30–40 лет», – сообщили в ФНС.

«Число зарегистрировавшихся самозанятых в России достигло 3 млн человек. За время эксперимента они сформировали более 453 млн чеков и получили свыше 587 млрд рублей доходов», – подсчитали в ведомстве.

Более половины (57%) самозанятых являются представителями так называемого «поколения Y», то есть родились в период с 1985 по 2003 год. Их среднемесячный доход составляет около 25 тыс. рублей. При этом наибольшая зарплата у специалистов, оказывающих информационные услуги, а наименьшая – у парикмахеров. Основными видами деятельности этого поколения самозанятых являются строительные, ремонтные и маркетинговые услуги, услуги по доставке, перевозка пассажиров.

На «поколение X», людей с 1964 по 1984 год рождения, приходится около 35% самозанятых. Они в среднем зарабатывают около 32 тыс. рублей в месяц. Наибольший доход у самозанятых, оказывающих услуги в области маркетинговых исследований, а наименьший – у парикмахеров. К популярным видам деятельности «поколения X» относятся перевозка пассажиров, строительные (ремонтные) услуги, сдача квартир в аренду.

На «поколение беби-бумеров», людей 1963 года рождения и старше, приходится около 5% самозанятых. Они используют налоговый режим в основном для получения пассивного дохода, например, от сдачи в аренду квартир. Их средний доход составляет около 34 тыс. рублей в месяц, наиболее оплачиваемые профессии – диетолог и мастер-отделочник. На самое молодое «поколение Z», самозанятых 2004 года рождения и младше, приходится примерно 1% пользователей налогового режима, они в основном занимаются доставкой товаров и работают в IT-сфере, получая средний доход около 10 тыс. рублей в месяц.