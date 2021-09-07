Российские индексы снизились по итогам основных фондовых торгов во вторник, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи снизился на 0,45% по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и составил 4 010,16 пункта. Индекс РТС опустился на 0,75% — до отметки 1 723,91 пункта.

По итогам торгов на Мосбирже сегодня акции «Магнита» снизились в цене на 2,05%, «Яндекса» — на 1,48%, «Полюса» — на 1,46%, «Норникеля» — на 1,25%, СберБанка — на 1,16%, «ЛУКОЙЛа» — на 0,7%, «Газпрома» — на 0,42%, Mail.ru — на 0,08%. Зафиксирован рост котировок акций Мосбиржи — на 0,71%, МТС — на 0,3%.



«Отечественный фондовый рынок во вторник снизился, но чисто косметически и без хаоса в движениях. Ралли в акциях металлургических компаний не смогло вывести рынок в плюс, хотя инвесторы покупают весьма активно. Бумаги «Мечела» обновили максимум. <…> Отлично себя показывают акции «Распадской», вслед за ключевыми металлургами выросли до очередного пика. Акции «ПИКа» также стремятся к максимуму. <…> В целом дивидендные моменты при всей рыночной перекупленности остаются довольно цепкими крючками для участников торгов», — отмечает старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.