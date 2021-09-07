Положительное сальдо счета текущих операций платежного баланса Российской Федерации в январе — июле 2021 года, по предварительной оценке Банка России, достигло 51,7 млрд долларов. Соответствующие данные опубликованы на сайте ЦБ.

В сообщении указано, что данный результат стал более высоким значением не только относительно соответствующего уровня 2020 года, но и показателя текущих трансграничных операций страны в 2019-м. «Заметно (в полтора раза) вырос профицит торгового баланса в результате опережающего роста стоимостных объемов энергетического и неэнергетического экспорта по сравнению с импортом товаров. Совокупный дефицит других компонентов счета текущих операций изменился несущественно по сравнению со значением показателя сопоставимого периода прошлого года», — говорится в комментарии регулятора.

Согласно статистике ЦБ, положительное сальдо финансовых операций частного сектора в январе — июле 2021 года, по предварительным данным, осталось практически на уровне аналогичного периода 2020-го, составив 34,9 млрд долларов. «Вместе с тем заметно изменилась структура показателя: в отличие от ситуации годом ранее, когда определяющую роль в чистом кредитовании остального мира сыграло снижение обязательств частного сектора, в оцениваемом периоде ключевым стало наращивание внешних активов прочими секторами», — отметили в ЦБ.

Международные резервы в январе — июле 2021 года увеличились на 14,5 млрд долларов, главным образом вследствие операций с иностранной валютой, осуществляемых Банком России в рамках бюджетного правила.