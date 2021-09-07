В августе 2021 года в банки поступило 4,2 тыс. обращений от объектов малого и среднего предпринимательства с просьбой о реструктуризации долгов. Соответствующие данные приведены в бюллетене Банка России «Динамика реструктуризации кредитов населения и бизнеса» .

Согласно данным ЦБ, за период с 20 марта 2020 года по 25 августа 2021-го число обращений субъектов МСП об изменении условий кредитных договоров (реструктуризации), направленных в банки, составило 211,3 тыс. За летние месяцы 2021 года наметилась тенденция к плавному снижению подобных обращений: в июне в банки поступило 4,4 тыс. заявок от субъектов МСП о реструктуризации кредитов, в июле – 4,3 тыс. заявок.

В Центробанке отмечают, что общее количество проведенных реструктуризаций достигло 103,6 тыс. По сравнению с предыдущим раундом мониторинга, который проводился с 1 по 28 июля 2021 года, этот показатель увеличился на 1,1%. Доля проведенных заявок в суммарном количестве одобренных не изменилась и составила 97%.

В августе 2021 года банки осуществили около 1,1 тыс. реструктуризаций – примерно столько же, сколько месяцем ранее. Вместе с тем объем пересмотренных кредитных договоров в августе уменьшился до 4,8 млрд рублей – против 8,2 млрд в июле 2021 года.

Суммарная ссудная задолженность субъектов МСП по реструктурированным кредитам по состоянию на 25 августа 2021 года составила 949,2 млрд рублей.

По данным ЦБ, половина от общего количества реструктурированных кредитов пришлась на кредиты, выданные предприятиям оптовой и розничной торговли.