Московское управление Федеральной антимонопольной службы России снова наложило штраф в размере 200 тыс. рублей на Google LLC, говорится на сайте ведомства.

В сообщении указано, что ранее Московским УФАС Google LLC признавалась нарушителем федерального закона «О рекламе» при распространении в системе Google AdWords рекламы финансовой компании, действовавшей на территории Российской Федерации без лицензии.

«Мы достаточно серьезно относимся к жалобам на рекламу организаций, которые осуществляют деятельность без соответствующей лицензии, особенно если это касается финансовых услуг и может напрямую повлиять на благосостояние граждан», – заявила руководитель Московского УФАС России Екатерина Соловьева.

За очередное нарушение законодательства о рекламе Google LLC снова привлечена к административной ответственности в виде штрафа в 200 тыс. рублей.

В 2021 году для Google LLC это уже пятый штраф, наложенный на компанию столичным антимонопольным ведомством за нарушение законодательства о рекламе. Ранее Google LLC была четырежды оштрафована в общей сложности на 800 тыс. рублей и уже оплатила эту сумму, говорится в сообщении ведомства.