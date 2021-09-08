Участники рынка кредитной информации активно готовятся к внедрению предусмотренных законом и вступающих в силу в 2022 году изменений в порядок формирования кредитных историй. Для поддержки этого процесса Банк России подготовил комментарий к положению, регулирующему порядок предоставления кредиторами информации в бюро кредитных историй (БКИ).

Как поясняет регулятор, комментарий дает ответы на часто задаваемые вопросы участников рынка, возникающие в процессе перехода на новый формат передачи информации в БКИ. Также в нем разобраны примеры формирования отдельных показателей.



«Это поможет источникам формирования кредитных историй и БКИ минимизировать возможные ошибки, обеспечить единообразную практику применения, повысить качество данных кредитных историй, а также свести к минимуму различия кредитных историй, сформированных в отношении одного и того же обязательства в разных БКИ», — полагают в ЦБ.

«Подготовленный регулятором документ будет способствовать успешной и своевременной реализации законодательных новелл, что позволит повысить предсказательную силу кредитной истории и более точно оценивать заемщиков, производить эффективную машинную обработку сведений, в том числе методами больших данных», — заключает пресс-служба Банка России.

По мере поступления новых вопросов материал будет обновляться и дополняться.

