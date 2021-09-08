Финансовым организациям рекомендуют исключить из кредитного договора с заемщиком пункт о получении рекламной информации и вывести его в отдельный документ, при предоставлении финансовых услуг дистанционно — предусмотреть отдельную форму на сайте организации, пишут «Известия» . По данным источника издания, такой совет будет содержаться в совместном информационном письме ЦБ и ФАС, которое планируется направить участникам рынка. В антимонопольной службе подтвердили подготовку обращения. Так, банкам, МФО, кредитным и сельскохозяйственным кооперативам, а также ломбардам рекомендуют только с согласия клиента рассылать рекламу.

В проекте письма регуляторы отмечают, что рекомендации составлены для соблюдения прав и законных интересов граждан. На практике возникают случаи, когда условие на распространение такой информации включается в текст документов, оформляемых в финорганизациях при оказании ими услуг, заемщику не предоставляется право отказаться от получения рекламы, а это недобросовестная практика, говорится в документе.

Обязательно должно быть напоминание для граждан о праве отказа от рекламы, как и о сроке действия соглашения на ее получение, указано в письме. ФАС и ЦБ рекомендуют не допускать автоматической пролонгации срока рассылки информации с коммерческим предложением. Но самое главное: авторы документа подчеркивают, что несогласие клиента на получение рекламы не должно стать причиной отказа в предоставлении ему кредита или займа со стороны финучреждений.

Мошенники придумали схему с «бесплатной пиццей» от крупных банков Злоумышленники с помощью имитации рекламной акции банка пытаются выманить у его клиентов данные для доступа в личный кабинет. Для их получения мошенники создают сайты с использованием брендов как минимум двух крупных банков.

Обычно рекомендации регуляторов предшествуют законопроекту или нормативному акту, в котором они закрепляются в качестве обязанностей банков, так что у них не будет возможности не следовать совету регуляторов, отметил в беседе ведущий юрист компании «Парфенон» Павел Уткин. Инициатива регуляторов направлена на уменьшение количества обращений финорганизаций к своим клиентам по новым предложениям, считает директор банковских рейтингов НРА Константин Бородулин. По его словам, при высокой конкуренции кредиторы агрессивно проводят свои рекламные кампании, вызывая порой раздражение у потребителей. Рекомендация ЦБ и ФАС должна снизить поток коммерческой информации и соблюсти права и интересы граждан, уверен он.

По словам Бородулина, вводимая мера поможет соблюдать существующий закон «О рекламе», который разрешает ее получение только с согласия клиентов. Вопрос с навязываемой рекламой назрел уже достаточно давно, подчеркнул Уткин. Эксперт напомнил, что, согласно закону, гражданин может написать заявление об отзыве персональных данных и отказе от получения рекламы. Если рассылки или звонки продолжат поступать, то следует обратиться в суд с требованием прекратить их, а также за компенсацией морального ущерба. Как правило, в таких делах суды без колебаний встают на сторону истцов, заключил он.