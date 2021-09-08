Через социальное казначейство можно будет заниматься благотворительностью, пишут «Известия» , уточняя, что, по словам министра труда и социальной защиты Антона Котякова, такой сервис сейчас проектируется. Функция станет доступна коммерческим компаниям после 2023 года, однако не исключено, что сервис распространится и на физлиц.

Социальное казначейство — новая цифровая система оказания поддержки. По замыслу властей, она должна исключить бюрократическую волокиту и обеспечить адресный подход к каждому гражданину. О его создании было объявлено в 2020 году, а впервые адресность и проактивность были отработаны при начислении единовременных выплат на детей в размере 10 тыс. рублей. В 2021 году социальное казначейство стало одной из 42 стратегических инициатив правительства.

«Сейчас мы приступили к непосредственному формированию технологической платформы, на базе которой будет реализовано социальное казначейство. И при проектировании системы одной из функций стала возможность для коммерческих организаций участвовать в такого рода программах. Какими именно они будут, зависит от желаний и предпосылок со стороны фирм. У многих из них есть целый набор благотворительных и социальных программ, и мы формируем платформу таким образом, чтобы под них был создан необходимый инструментарий», — заявил министр.

По словам Котякова, крайне важно, чтобы инструменты были простыми и доступными. При этом он не исключил, что новая функция станет доступной и физлицам. Им могут предоставить возможность оказывать поддержку кругу лиц, объединенных каким-то общим признаком, например заболеванием или жизненными проблемами.

Представитель X5 Group заявил, что компания всегда изучает новые возможности для ведения благотворительной деятельности, но пока никаких решений по социальному казначейству не принято. X5 работает с различными благотворительными фондами и НКО по нескольким проектам и не планирует прекращать сотрудничество, резюмировал он. В «Ростелекоме» сообщили, что изучат возможности инициативы, когда появятся подробности и регламенты.

Ведущий аналитик направления «Экономика и социальное развитие» Центра стратегических разработок Екатерина Хейфец отметила, что интеграция бизнеса в сервис окажет положительный эффект на систему социального обеспечения. В первую очередь это позволит охватить больше категорий граждан, нуждающихся в адресной помощи. Кроме того, социальное казначейство станет дополнительной площадкой для взаимодействия предпринимателей и государства, что позволит в кратчайшие сроки исправлять выявленные недостатки системы и улучшать сервис, уверена она. Новый формат пресечет и ряд преступных операций, прогнозирует эксперт.