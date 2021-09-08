📰 Бизнес попросил правительство ускорить реформу по утилизации отходов, пишут «Известия» . Три ассоциации — утилизаторов «Клевер», стеклотарных заводов «СтеклоСоюз» и «Лига переработчиков макулатуры» — обратились к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой запустить реализацию концепции расширенной ответственности производителей (РОП) уже с 2022 года. На свалках с 2015 года скопилось невозвращенное в оборот сырье на 275 млрд рублей, и реализация концепции позволит вернуть эти средства в экономику, считают утилизаторы. По мнению главы ассоциации «СтеклоСоюз» Виктора Осипова, перенос реализации концепции РОП может привести к нескольким миллиардам рублей упущенной выгоды для стеклотарных заводов страны, так как из-за отсутствия системы по сбору стеклобоя предприятия в стекловарении используют 80% тугоплавких материалов, что негативно влияет на жизненный цикл печей, и компании вынуждены чаще обновлять оборудование, объяснил он. В Минприроды поддерживают запуск реформы с 2022 года. В Минэкономразвития ранее предложили перенести ее старт на два года — до 2024 года. При этом крупный бизнес по-прежнему выступает против реформы с 2022 года.

📰 Минэкономразвития подготовило пакет документов для запуска в России рынка углеродных единиц, пишет «Коммерсант» , уточняя, что туда войдут проект постановления правительства о назначении Национального расчетного депозитария оператором реестра углеродных единиц, законопроект о введении процедуры верификации результатов климатических проектов и поправки к Налоговому кодексу об освобождении от налогов оборота углеродных единиц и расходов компаний на климатические проекты. В проекте постановления правительства министерство предлагает назначить оператором реестра углеродных единиц АО «Национальный расчетный депозитарий» (НРД), выбор ведомство объясняет опытом НРД в операциях с финансовыми активами, «аналогичных операциям, которые должны совершаться в реестре», и его готовностью «создать и вести реестр углеродных единиц за счет собственных средств и ресурсов». Запуск нового регулирования запланирован на 2023 год, пока прототип углеродного рынка в рамках «пилота» обкатывается на Сахалине. Эксперты приветствуют льготы и детализацию регулирования, но отмечают, что до полноты ему далеко.

📰 Власти Москвы в 2022 году хотят запустить в школах систему распознавания лиц: школьников и сотрудников образовательных учреждений будут пускать внутрь только после биометрической аутентификации, пишет «Коммерсант» со ссылкой на отзыв главы департамента информационных технологий Москвы Эдуарда Лысенко на проект постановления правительства РФ, разработанный Минцифры, которым предлагается расширить случаи сбора и обработки биометрии. Еще недавно власти опровергали информацию о таких планах, но вернулись к этой идее после трагедии в казанской школе. В ведомстве подчеркнули, что в любом случае система будет применяться только по решению директора, учителей и родителей. Законодательных проблем для проекта не будет, говорят эксперты, поскольку в городе действует экспериментальный правовой режим. Но мэрия может столкнуться с техническими сложностями из-за новых регламентов по сбору биометрии, которые обсуждают в правительстве. Кроме того, проект уже вызывал возражения родителей. Сомнения проект вызывает и у некоторых экспертов, так как, по их мнению, крайне опасно и рискованно использовать биометрию всех детей Москвы, ведь никто не сможет гарантировать сохранность данных.



📰 Окончание летних каникул и сезона шашлыков привело к пусть символическому, но снижению оптовых цен на свинину, пишет «Коммерсант» со ссылкой на отчет Национального союза свиноводов (НСС). С 30 августа по 5 сентября в центральной части России оптовые цены на живых свиней снизились на 0,97%, до 137,25 рублей за один кг, на полутуши — на 1,17%, до 195,23 рублей за один кг, на окорок — на 0,19%, до 259,75 рублей за один кг. Цены могли бы упасть сильнее, как это обычно происходит при смене сезона, но помешали вспышки африканской чумы свиней. Из-за нее в отрасли наблюдаются самые низкие темпы прироста производства за последние 15 лет. По данным Росстата, на 1 августа объем реализации свиней на убой вырос всего на 1,7%, до 2,78 млн тонн. В НСС прогнозируют, что по итогам года производство вырастет не более чем на 3–4%, на 150–200 тыс. тонн. При этом снижение цен на свинину в опте продолжится до конца года и даже в первом квартале 2022 года, полагает гендиректор НСС Юрий Ковалев. Но, предупреждает он, прямой корреляции оптовых цен со стоимостью мяса на полках в магазинах нет.

