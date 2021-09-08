К началу сентября объем принятых заявок и выдачи по льготной ипотеке на новостройки упали до минимума с момента запуска госпрограммы, пишет «Коммерсант» , уточняя, что сокращение лимитов привело к потере интереса к ней значительной части клиентов, прежде всего из Московского региона.

По данным АО «ДОМ.РФ», за неделю, закончившуюся 2 сентября, объем принятых заявок и произведенных выдач по льготной ипотеке на новостройки опустился до минимального значения с начала наблюдений и самой программы (мая 2020 года). Банки приняли всего 5 тыс. заявок, из которых одобрили 3,3 тыс. Количество выданных кредитов составило всего 1,6 тыс. на 3,9 млрд рублей. В июле — августе, то есть уже после обновления условий по льготной ипотеке (урезание максимальной суммы кредита до 3 млн рублей и повышение предельной ставки с 6,5% до 7% годовых), каждую неделю банки выдавали 3—4 тыс. кредитов на 8,8—9,5 млрд рублей.

Первый эффект изменений в программе стал заметен уже в июле, когда банки выдали на 15% меньше кредитов, чем месяцем ранее, а их сумма снизилась на 21%. Показатели августа оставались на этом же уровне. «Часть кредитов перетекла в другие льготные программы, в основном расширенную «семейную», и обычную рыночную ипотеку», — объяснял ранее ЦБ. При этом банки не борются за клиентов, как это было весной и в начале лета, когда они заметно улучшали условия (в частности, снижая ставку) предоставления льготной ипотеки.

По мнению старшего кредитного специалиста Moody's Ольги Ульяновой, восстановления выдач по ипотеке не приходится ожидать ни в льготной, ни в рыночной категории из-за исчерпания пула платежеспособных заемщиков. Она отметила, что снижение лимитов по льготной ипотеке привело к тому, что целый пласт объектов недвижимости и большой контингент потенциальных заемщиков были отсечены.

Исходно спрос на кредиты с высокими суммами часто диктовался инвестиционными сделками: люди покупали квартиры в ожидании роста цен на квадратный метр, пояснила Ульянова. «Сейчас этот сегмент остается не у дел. А новых классических ипотечников, которые улучшают свои жилищные условия, в общем-то не появилось», — добавила она. Более того, появились первые сигналы о стабилизации цен на недвижимость, указала Ульянова. По ее мнению, это может заставить заемщиков повременить со сделками в надежде, что за стабилизацией может последовать и коррекция цен на рынке недвижимости.

По оценке директора направления «Финансовые институты» S&P Сергея Вороненко, 40—50% ипотечного рынка приходится на Москву, Санкт-Петербург и ЦФО, поэтому падение темпов льготного кредитования ожидаемо с учетом того, что максимальный размер льготного кредита сократился в четыре раза. В частности, исходя из данных АО «ДОМ.РФ», если 1 июля доля Москвы в выданных льготных кредитах составляла 27,7%, то к началу сентября сократилась до 26,9%, доля Санкт-Петербурга сократилась с 13,5% до 13,3%. При этом в пределах 0,1 процентного пункта выросли доли кредитов в Краснодарском крае, Свердловской и Тюменской областях, Татарстане.