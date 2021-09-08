«СПБ Биржа» рассчитывает запустить торги российскими акциями до конца 2021 года. Об этом в кулуарах Московского финансового форума ТАСС рассказал президент основного акционера биржи — ассоциации НП РТС Роман Горюнов.
«Мы сейчас продолжаем ждать, когда участники будут готовы предоставить сервис Best Execution для клиентов, соответственно, тогда сразу же, мы технологически готовы», — сказал он, добавив, что, скорее всего, российские бумаги будут допущены к торгам до конца 2021 года.
Горюнов отметил, что на «СПБ Бирже» уже начались первичные размещения российских эмитентов. Площадка планирует увеличивать их количество.
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