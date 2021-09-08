Российские фондовые индексы в среду начали торги разнонаправленной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи.



Индекс Мосбиржи на 10:00 мск прибавил 0,12% к уровню предыдущего закрытия и составил 4 014,94 пункта. Индекс РТС на тот же момент времени уменьшился на 0,04% и равнялся 1 723,17 пункта.

Индекс Мосбиржи отыграет часть вчерашней просадки, считает аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов.

«Вчера российский рынок акций ожидаемо снизился, пойдя на поводу у внешнего фона. Однако «круглая» отметка 4 000 пунктов устояла, что дает хорошие шансы на продолжение роста. Сегодня внешний фон благоприятствует небольшому подъему: американские фьючерсы прибавляют около 0,1%, слабо подрастают промышленные и драгоценные металлы, а также нефть», — рассуждает эксперт, предупреждая, что сильных движений сегодня не будет.

Все ждут завтрашнего заседания ЕЦБ, где может прозвучать намек на сроки сворачивания программы количественного смягчения экономики, поясняет он. «Соответственно, через призму этого решения будем оценивать перспективы монетарной политики ФРС, что для рынков более важно», — говорит аналитик.